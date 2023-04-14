The Times: победа Путина над Байденом станет для США ударом молота

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Попытка американских властей навредить России с помощью прокси-войны будет иметь серьёзные последствия для Соединённых Штатов.
The Times: победа Путина над Байденом станет для США ударом молота
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Такое мнение выразил аналитик Джерард Бейкер в статье для The Times.

По его словам, американский президент Джо Байден «поставил все фишки США и НАТО на победу в опосредованной войне против России».

«Неудача станет гуманитарной и политической катастрофой для Украины и ударом молота по авторитету и лидерству Америки», — говорится в материале.

По мнению члена совета директоров Института американских идей Джорджа О'Нила — младшего, США теряют своё господство в мире из-за украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

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