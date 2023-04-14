Япония запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с запуском КНДР ракеты

Власти Японии запросили экстренное заседание Совбеза ООН в связи с запуском КНДР ракеты 13 апреля.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«После проведённого накануне Северной Кореей ракетного пуска мы запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что военные КНДР в четверг, 13 апреля, провели испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» повысит готовность страны к ядерной контратаке.