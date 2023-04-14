В Южной Корее считают, что КНДР ещё в процессе разработки твёрдотопливной ракеты
Об этом сообщает «Рёнхап».
«Это был испытательный запуск среднего этапа разработки баллистической ракеты большой дальности на твёрдом топливе», — привело агентство комментарий министерства.
По мнению ведомства, Северной Корее для завершения разработки системы потребуется дополнительное время и усилия.
Также в Минобороны Южной Корее заявили, что у страны есть технология твёрдотопливных баллистических ракет, которая «более эффективна и совершенна, чем эта».
Ранее сообщалось, что военные КНДР в четверг, 13 апреля, провели испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».