В Южной Корее считают, что КНДР ещё в процессе разработки твёрдотопливной ракеты

В южнокорейском Министерстве национальной обороны заявили, что КНДР находится на промежуточном этапе разработки твёрдотопливной ракеты.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Это был испытательный запуск среднего этапа разработки баллистической ракеты большой дальности на твёрдом топливе», — привело агентство комментарий министерства.

По мнению ведомства, Северной Корее для завершения разработки системы потребуется дополнительное время и усилия.

Также в Минобороны Южной Корее заявили, что у страны есть технология твёрдотопливных баллистических ракет, которая «более эффективна и совершенна, чем эта».

Ранее сообщалось, что военные КНДР в четверг, 13 апреля, провели испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».