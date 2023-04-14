Guardian: между Киевом и Лондоном произошёл скандал из-за виз для украинских музыкантов
Отмечается, что музыканты планировали совершить турне по Британии.
Их программа рекламировалась на сайте британского правительства как пример «британо-украинских отношений».
«Они говорили о важности поддержки украинцев, но, когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Великобритании, им было всё равно», — заявил исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль.
Ранее сообщалось, что многие украинцы в Британии становятся бездомными после окончания спонсорства