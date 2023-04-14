Guardian: между Киевом и Лондоном произошёл скандал из-за виз для украинских музыкантов

Между Украиной и Великобританией случился скандал по причине невыдачи британских виз музыкантам украинского государственного оркестра, заявила обозреватель The Guardian Хелен Пидд.

Отмечается, что музыканты планировали совершить турне по Британии.

Их программа рекламировалась на сайте британского правительства как пример «британо-украинских отношений».

«Они говорили о важности поддержки украинцев, но, когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Великобритании, им было всё равно», — заявил исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль.

Ранее сообщалось, что многие украинцы в Британии становятся бездомными после окончания спонсорства