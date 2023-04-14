Эксперт Кнутов назвал утечку секретных документов Пентагона «управляемой»
«На мой взгляд, вообще, это управляемая утечка, подготовленная спецслужбами США», — цитирует Кнутова газета «Известия».
По его словам, офицер Национальной гвардии, который распространил документы, был использован втёмную.
Он выразил мнение, что данная утечка является спецоперацией Вашингтона с целью введения ряда стран в заблуждение.
По данным The New York Times, большое число секретных документов за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие.
Участниками сообщества под названием Thug Shaker Central были около 20—30 человек.