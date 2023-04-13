Ульянов заявил, что ЕС пока не вынес урок о негативных последствиях антироссийских санкций
- РИА Новости
Ульянов отметил, что эффект от ограничительных мер для России оказался скромным.
«Негативные последствия для ЕС гораздо выше, чем можно было представить. В Брюсселе вынесли какой-нибудь урок? Пока нет», —написал Ульянов в Twitter.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что санкции Соединённых Штатов против России не повлияют на подходы Москвы, однако нанесут урон репутации Вашингтона.