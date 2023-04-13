Ульянов заявил, что ЕС пока не вынес урок о негативных последствиях антироссийских санкций

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Страны Евросоюза пока не вынесли урок о негативных последствиях антироссийских санкций для собственной экономики. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов заявил, что ЕС пока не вынес урок о негативных последствиях антироссийских санкций
  • РИА Новости

Ульянов отметил, что эффект от ограничительных мер для России оказался скромным.

«Негативные последствия для ЕС гораздо выше, чем можно было представить. В Брюсселе вынесли какой-нибудь урок? Пока нет», —написал Ульянов в Twitter.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что санкции Соединённых Штатов против России не повлияют на подходы Москвы, однако нанесут урон репутации Вашингтона.

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