CNN: ФБР сузило круг подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона
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«Несмотря на то, что доступ к документам имело большое число людей, следователи смогли выделить узкий круг для более тщательного изучения», — говорится в сообщении.
Как утверждается, ФБР считает, служба близка к установлению личности человека, стоящего за утечкой.
Президент США Джо Байден заявил, что в Соединённых Штатах идёт полномасштабное расследование из-за утечки документов.
По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).