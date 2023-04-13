CNN: ФБР сузило круг подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона

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ФБР сузило круг лиц, которые могут быть причастны к утечке секретных данных Пентагона, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.
CNN: ФБР сузило круг подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона
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«Несмотря на то, что доступ к документам имело большое число людей, следователи смогли выделить узкий круг для более тщательного изучения», — говорится в сообщении.

Как утверждается, ФБР считает, служба близка к установлению личности человека, стоящего за утечкой.

Президент США Джо Байден заявил, что в Соединённых Штатах идёт полномасштабное расследование из-за утечки документов.

По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).

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