CNN: ФБР сузило круг подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона

ФБР сузило круг лиц, которые могут быть причастны к утечке секретных данных Пентагона, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Несмотря на то, что доступ к документам имело большое число людей, следователи смогли выделить узкий круг для более тщательного изучения», — говорится в сообщении.

Как утверждается, ФБР считает, служба близка к установлению личности человека, стоящего за утечкой.

Президент США Джо Байден заявил, что в Соединённых Штатах идёт полномасштабное расследование из-за утечки документов.

По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).