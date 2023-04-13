Глава Microsoft: разведка России и Группа Вагнера пытаются внедриться в игровые сообщества

Короткая ссылка
Президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что российская разведка и участники Группы Вагнера пытаются внедриться в игровые сообщества через сервис Discord.
Глава Microsoft: разведка России и Группа Вагнера пытаются внедриться в игровые сообщества
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что в последнее время сотрудники службы безопасности выявляли «попытки россиян проникнуть в некоторые из игровых сообществ».

«Среди них Группа Вагнера и российская разведка... отчасти они используют их как место для распространения информации. Это происходило и в Discord»,  — приводит РИА Новости слова Смита.

Ранее газета The New York Times сообщила, что утёкшие в сеть, предположительно, секретные документы Минобороны США и американской разведки содержат четыре предполагаемых варианта развития конфликта на Украине в случае непредвиденных обстоятельств.

По мнению экс-офицера американской разведки Чарльза Моргана, утечка секретных документов Соединённых Штатов позволит России лучше противостоять шпионажу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить