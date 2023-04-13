Глава Microsoft: разведка России и Группа Вагнера пытаются внедриться в игровые сообщества

Президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что российская разведка и участники Группы Вагнера пытаются внедриться в игровые сообщества через сервис Discord.

Он подчеркнул, что в последнее время сотрудники службы безопасности выявляли «попытки россиян проникнуть в некоторые из игровых сообществ».

«Среди них Группа Вагнера и российская разведка... отчасти они используют их как место для распространения информации. Это происходило и в Discord», — приводит РИА Новости слова Смита.

Ранее газета The New York Times сообщила, что утёкшие в сеть, предположительно, секретные документы Минобороны США и американской разведки содержат четыре предполагаемых варианта развития конфликта на Украине в случае непредвиденных обстоятельств.

По мнению экс-офицера американской разведки Чарльза Моргана, утечка секретных документов Соединённых Штатов позволит России лучше противостоять шпионажу.