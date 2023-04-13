Патрушев: США пытаются втянуть граждан постсоветских республик в конфликт на Украине

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Соединённые Штаты давят на граждан бывших советских республик, пытаясь втянуть их в военные действия на Украине.
Патрушев: США пытаются втянуть граждан постсоветских республик в конфликт на Украине
  • РИА Новости

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, Вашингтон стремится разжечь конфликты вокруг России.

«США оказывают давление на государства из числа бывших советских республик, пытаясь втянуть их граждан в войну на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны Латвии подтвердило, что на Украине находятся латвийские военные для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства и грузов.

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