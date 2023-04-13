Песков назвал недопустимым провоцирование Китая по теме Тайваня

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает недопустимым провоцирование Китая по теме Тайваня и осуждает любые провокационные действия третьих стран вокруг этого вопроса.
Песков назвал недопустимым провоцирование Китая по теме Тайваня
  • РИА Новости

«Наша позиция хорошо известна — мы решительно осуждаем любые провокационные действия третьих стран, которые могут приводить и приводят к дестабилизации обстановки вокруг Тайваня. Провоцирование Китая считаем недопустимым», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что военные учения Народно-освободительной армии Китая в районе Тайваня являются необходимой мерой.

8 апреля  стало известно, что ВС Китая в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали манёвры по формированию позиций полного окружения и сдерживания острова.

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