Депутат Белик: Запад привык, что ядерные вооружения можно приближать к России
- РИА Новости
Парламентарий отметил, что национальные интересы и национальная безопасность остаются в числе приоритетов России.
«Поэтому закономерно намерение России о размещении тактических ядерных боезарядов в Белоруссии, особенно на фоне стремления Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном», — объяснил он.
Белик подчеркнул, что тот факт, что ядерные авиабомбы США размещены в нескольких государствах Европы, в том числе на территории Германии, «странным образом беспокойства в ФРГ не вызывает, что демонстрирует крайне избирательный подход коллективного Запада к международной политике».
«Запад привык, что ядерные вооружения можно приближать к России, но не наоборот. При этом как-то повлиять на этот шаг Москвы Запад не может, ограничиваясь лишь недовольными заявлениями и попытками осуждений», — добавил он.
Ранее представители фракции Die Linke в бундестаге напомнили, что в конце марта Владимир Путин объявил о намерении России разместить своё тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. На этом фоне они обратились к правительству Германии с рядом вопросов. В числе прочего они спросили, видит ли кабмин «риск распространения ядерного оружия» из-за планов Москвы.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.