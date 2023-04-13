Депутат Белик: Запад привык, что ядерные вооружения можно приближать к России

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT вопрос, который подняли в ФРГ, о рисках распространения ядерного оружия из-за планов России разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии.

Парламентарий отметил, что национальные интересы и национальная безопасность остаются в числе приоритетов России.

«Поэтому закономерно намерение России о размещении тактических ядерных боезарядов в Белоруссии, особенно на фоне стремления Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном», — объяснил он.

Белик подчеркнул, что тот факт, что ядерные авиабомбы США размещены в нескольких государствах Европы, в том числе на территории Германии, «странным образом беспокойства в ФРГ не вызывает, что демонстрирует крайне избирательный подход коллективного Запада к международной политике».

«Запад привык, что ядерные вооружения можно приближать к России, но не наоборот. При этом как-то повлиять на этот шаг Москвы Запад не может, ограничиваясь лишь недовольными заявлениями и попытками осуждений», — добавил он.

Ранее представители фракции Die Linke в бундестаге напомнили, что в конце марта Владимир Путин объявил о намерении России разместить своё тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. На этом фоне они обратились к правительству Германии с рядом вопросов. В числе прочего они спросили, видит ли кабмин «риск распространения ядерного оружия» из-за планов Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.