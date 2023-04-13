WP: США не ожидают проведения мирных переговоров России и Украины в 2023 году

Соединённые Штаты не ожидают проведения мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть данные разведуправления Пентагона.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях», — говорится в документе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает призывы к миру на Украине возможной циничной ловушкой, целью которой является заморозка конфликта.

6 апреля глава КНР Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей по украинскому кризису является содействие прекращению огня.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.