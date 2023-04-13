Белый дом: запуск ракеты КНДР повышает риск дестабилизации в регионе

Ракетный запуск КНДР повышает риск дестабилизации ситуации в регионе, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

«Запуск является вопиющим нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН и без необходимости повышает напряженность и риск дестабилизации ситуации в сфере безопасности в регионе», — говорится в заявлении Уотсона на сайте Белого дома.

Вашингтон призывает Пхеньян незамедлительно прекратить проведение таких испытаний и начать дипломатическое взаимодействие, отметил он.

Ранее появилась новость о том, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.

Позднее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что ракета КНДР упала за пределами территориальных вод страны.