РИА Новости: ракета КНДР может упасть в районе острова Хоккайдо, объявлена эвакуация

Правительство Японии объявило об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо.

Об этом информирует РИА Новости.

«Срочная эвакуация. Срочная эвакуация. Срочно эвакуируйтесь внутрь помещения или в подвальные помещения. Ракета в 8:00 (2:00 мск) упадёт в море в районе острова Хоккайдо (на севере страны. — RT). Срочно эвакуируйтесь!» — сказано в заявлении.

Уточняется, что это касается только Хоккайдо.

Предупреждается о необходимости отойти от окон и укрыться в комнате без них.

NHK со ссылкой на правительство сообщает, что вероятности падения снаряда на острове нет.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря.