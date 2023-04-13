Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Соединённые Штаты гонят ВСУ «на убой», желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

«Гонят (ВСУ. — RT) именно американцы, которым нужны политические дивиденды и хотя бы какой-то результат за десятки миллиардов долларов, потраченных на украинское направление», — сказал он.

Мирошник добавил, что других интересантов, кроме американцев, которые «чуть ли не под дулом автомата гонят сейчас на убой» ВСУ, нет.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на «секретные документы», попавшие в сеть, сообщила, что согласно подсчётам правительства США, за время конфликта на Украине украинская армия потеряла убитыми и ранеными от 124 тыс. до 131 тыс. солдат, что в пять раз превышает цифры, заявленные Киевом.

Бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц высказал мнение, что попытки США изменить границу Украины могут привести к эскалации.