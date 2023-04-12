Кандидат в президенты Турции Индже намерен выстраивать доверительные отношения с Россией

Короткая ссылка
Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил, что намерен выстраивать основанные на доверии отношения с Россией, если придёт к власти.

«Мы хотели бы наладить еще более крепкие, лучшие и основанные на доверии отношения с Россией, чтобы они не были ограничены лишь контактами между правительствами», — цитирует РИА Новости Индже.

По его словам, значительная часть турецкой внешней торговли ведётся с Россией.

Он отметил, что Россия является одним из важнейших соседей Турции.

Ранее Haber 7 писал, что Соединённые Штаты планируют сделать так, чтобы президентом Турции стал «второй Зеленский», а сама страна взяла на себя роль условной Украины. 

В марте оппозиция Турции заявляла, что в случае её победы на выборах Анкара напомнит России о своём членстве в Североатлантическом альянсе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить