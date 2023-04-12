Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил, что намерен выстраивать основанные на доверии отношения с Россией, если придёт к власти.

«Мы хотели бы наладить еще более крепкие, лучшие и основанные на доверии отношения с Россией, чтобы они не были ограничены лишь контактами между правительствами», — цитирует РИА Новости Индже.

По его словам, значительная часть турецкой внешней торговли ведётся с Россией.

Он отметил, что Россия является одним из важнейших соседей Турции.

Ранее Haber 7 писал, что Соединённые Штаты планируют сделать так, чтобы президентом Турции стал «второй Зеленский», а сама страна взяла на себя роль условной Украины.

В марте оппозиция Турции заявляла, что в случае её победы на выборах Анкара напомнит России о своём членстве в Североатлантическом альянсе.