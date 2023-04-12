Responsible Statecraft: отправка военных США на Украину может привести к эскалации
В своём материале он проанализировал утечку документов Пентагона, рассказывающих о состоянии ВСУ и планах США по их укреплению.
«Подготовку этих военных проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО», — пишет Ливен.
По его словам, их присутствие создаёт риск того, что они могут быть убиты или взяты в плен.
Он отметил, что это может привести к эскалации.
Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом.
По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).