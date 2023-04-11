Спецназ полиции Косова открыл огонь по сербскому автомобилю, водителя ранило

Короткая ссылка
Спецназ полиции Косова обстрелял машину на трассе Лепосавич — Звечан у моста через реку Бистрица, водитель получил ранение.
Спецназ полиции Косова открыл огонь по сербскому автомобилю, водителя ранило
  • Gettyimages.ru

Как сообщает портал Kosovo online, инцидент произошёл в ночь на 11 апреля. 

Раненого водителя госпитализировали к Косовска-Митровице. Мужчину прооперировали, он находится в тяжёлом состоянии.

Ранее национальное телевидение Сербии сообщило об обстреле неизвестными транспортного средства во время перевозки школьников в селе Глочане.

По данным портала Kosovo online, погибли четыре человека — двое школьников, водитель и кондуктор. Ещё несколько человек получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить