«Ренхап»: министр обороны США Остин объяснил южнокорейскому коллеге инцидент с прослушкой
Об этом пишет агентство «Ренхап».
Отмечается, что глава американского ведомства позвонил Ли Чжон Сопу, заявив, что правительства двух государств продолжат «тесно общаться и всеобъемлюще сотрудничать» по данному вопросу.
Министры согласились, что альянс США и Южной Кореи сплочён как никогда, и договорились и в дальнейшем развивать его, сказано в материале.
В феврале официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Соединённые Штаты являются крупнейшей в мире шпионской державой.
Дипломат добавил, что Агентство национальной безопасности США ведёт прослушку высокопоставленных лиц из европейских стран.