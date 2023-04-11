«Ренхап»: министр обороны США Остин объяснил южнокорейскому коллеге инцидент с прослушкой

Глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин разъяснил своему южнокорейскому коллеге Ли Чжон Сопу ситуацию касательно сообщений о возможной прослушке разведкой США высокопоставленных южнокорейских чиновников и президентского офиса.

Об этом пишет агентство «Ренхап».

Отмечается, что глава американского ведомства позвонил Ли Чжон Сопу, заявив, что правительства двух государств продолжат «тесно общаться и всеобъемлюще сотрудничать» по данному вопросу.

Министры согласились, что альянс США и Южной Кореи сплочён как никогда, и договорились и в дальнейшем развивать его, сказано в материале.

В феврале официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Соединённые Штаты являются крупнейшей в мире шпионской державой.

Дипломат добавил, что Агентство национальной безопасности США ведёт прослушку высокопоставленных лиц из европейских стран.