Глава кабмина Ливии Башага заявил, что надеется на укрепление связей с Россией

Короткая ссылка
Глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага сообщил, что его кабмин надеется на укрепление связей с Россией.

Об этом пишет РИА Новости.

Башага отметил, что раскол исполнительной власти в Ливии сказывается на отношении большинства государств к ливийскому вопросу, в том числе и России, с которой, по его словам, у правительства национальной стабильности «до сих пор нет желаемого уровня отношений».

«Надеемся, что эти связи будут ещё больше укрепляться и что между нами будут открыты новые горизонты для отношений и дипломатического обмена», — сказал он.

В конце января министр нефти Ливии Мухаммед Аун предложил российским нефтяным компаниям «Татнефть» и «Газпром» вернуться к переговорам с Национальной нефтяной корпорацией Ливии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить