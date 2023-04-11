Глава кабмина Ливии Башага заявил, что надеется на укрепление связей с Россией

Глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага сообщил, что его кабмин надеется на укрепление связей с Россией.

Об этом пишет РИА Новости.

Башага отметил, что раскол исполнительной власти в Ливии сказывается на отношении большинства государств к ливийскому вопросу, в том числе и России, с которой, по его словам, у правительства национальной стабильности «до сих пор нет желаемого уровня отношений».

«Надеемся, что эти связи будут ещё больше укрепляться и что между нами будут открыты новые горизонты для отношений и дипломатического обмена», — сказал он.

В конце января министр нефти Ливии Мухаммед Аун предложил российским нефтяным компаниям «Татнефть» и «Газпром» вернуться к переговорам с Национальной нефтяной корпорацией Ливии.