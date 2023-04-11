FT: в Лондоне отрицают, что в 2022 году российский Су-27 «почти сбил» британский самолёт

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В британском Минобороны назвали недостоверной версию из просочившихся секретных документов Пентагона, согласно которой российский истребитель Су-27 «почти сбил» осенью 2022 года самолёт Великобритании.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в оборонном ведомстве страны.

В материале сказано, что данные сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном воздушном пространстве над Чёрным морем.

Ранее газета The Washington Post собщила, что британский самолёт-разведчик RC-135 Rivet Joint «почти сбили» над Чёрным морем осенью 2022 года.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

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