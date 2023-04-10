Польша выставила на продажу активы польской «дочки» НОВАТЭКа

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Временный управляющий компанией Novatek Green Energy — «дочки» НОВАТЭКа — объявил о продаже активов компании.
Польша выставила на продажу активы польской «дочки» НОВАТЭКа
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Как пишет Интерфакс, потенциальные инвесторы должны подать заявки до 14 апреля. Процесс распоряжения активами компании будет осуществляться под наблюдением и в сотрудничестве с временным управляющим.

Условием является сохранение рабочих мест и деятельности по оказанию коммунальных услуг.

Власти Польши сообщили о введении временного управления в российской «дочке» НОВАТЭКа — Novatek Green Energy, которая включена в список подсанкционных предприятий, в октябре 2022 года.

Ранее глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил, что компания обращается в суды Польши и Евросоюза из-за санкций, согласно которым она должна передать газовые сети польским компаниям.

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