Эрдоган: общий бюджет предприятий оборонпрома Турции вырастет до $75 млрд

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство намерено довести общий бюджет предприятий оборонной промышленности страны до $75 млрд.
Эрдоган: общий бюджет предприятий оборонпрома Турции вырастет до $75 млрд
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

«С учётом проектов, находящихся на стадии тендеров, мы увеличиваем бюджет оборонпрома до $75 млрд», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган отметил, что с 2002 года число проектов в оборонной промышленности Турции выросло с 62 до 750, количество компаний — с 56 до 2700.

Ранее директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон подчеркнул, что реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующее влияние на мировые энергетические рынки.

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