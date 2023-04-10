Генсек кабмина Японии Мацуно: Токио продолжит проводить санкции против Москвы
«Для защиты международного порядка как председатель G7 и непостоянный член Совбеза ООН Япония в тесном сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7, продолжит усиление жёстких санкций против России и поддержки Украины», — цитирует его ТАСС.
В Японии в пятницу, 7 апреля, вступили в силу меры по запрету экспорта в Россию ряда товаров широкого спектра назначения.
До этого в Токио заморозили активы 39 человек и 73 организаций из России и ввели санкции против замглавы российского Минобороны Виктора Горемыкина.