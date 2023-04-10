Посол Нечаев заявил о давлении властей ФРГ на сотрудничающие с Россией компании

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Компании, которые не покинули российский рынок или продолжают сотрудничество с партнёрами из России подвергаются сильнейшему давлению со стороны властей, заявил посол Сергей Нечаев.

«При этом очевидно и то, что германский бизнес за прошедшие десятилетия пустил на российском рынке очень глубокие корни, чувствовал себя весьма комфортно и не хочет его покидать», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам дипломата, освободившиеся ниши готовы занять российские предприниматели или бизнесмены из третьих стран.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ушедшие с российского рынка международные бренды несут огромные убытки.

По его словам, зарубежным организациям не хочется оставлять налаженный за многие годы бизнес, но приходится делать это под давлением собственных правительств. В результате иностранные фирмы вынуждены дёшево продавать свои активы местным предпринимателям, а те, в свою очередь, продолжают работу «весьма успешно».

Подробнее — в материале RT.

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