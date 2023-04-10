Историк Крупа заявил, что Польша стоит на грани войны с Россией

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«Американизация» внешней политики Польши привела её к ситуации на грани войны с Россией, заявил историк Михаил Крупа.

«В чём Польша сейчас отчаянно нуждается, так это в Партии мира: группах различных людей и организаций, посвятивших себя тому, чтобы удержать нашу страну от российско-украинского конфликта», — написал он для Chronicles.

По словам эксперта, внешняя политика Варшава строится на данный момент на стремлении противостоять Москве, при том что общество ещё скептически относится к поддержке Украины.

Крупа добавил, что по данным январских опросов, в случае конфликта на территории Польши более 30% граждан будут бежать на Запад.

По мнению историка, поляки не стремятся к прямому столкновению с Россией несмотря на пропаганду Партии войны.

Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI сообщил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт. 

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что участие Польши в украинском конфликте станет началом третьей мировой войны.

Позднее в посольстве сообщили, что заявление Росцишевского было истолковано неверно и в отрыве от контекста.

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