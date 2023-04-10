Посол России заявил, что Берлин перешёл к накачиванию Киева оружием вместо поставки касок

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Германия перешла от поставок касок к накачиванию киевского режима смертоносным оружием, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Он напомнил о заявлениях коллег из Германии о неприятии идей поставок Киеву боевых самолётов, однако вместе с этим, отметил Нечаев, номенклатура поставляемых вооружений увеличивается.

«От поставок касок Берлин перешёл к накачиванию киевского режима современными смертоносными системами вооружений... Правительство Германии давно перешло все возможные «красные линии» в стремлении нанести России стратегическое поражение», — сказал он в интервью «Известиям».

8 апреля в Берлине несколько тысяч человек вышли на марш накануне католической Пасхи, протестуя против поставок оружия Украине. 

4 апреля возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые прошла акция против поставок оружия ВС Украины.

В ней приняли участие около 50 человек.

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