Посол России заявил, что Берлин перешёл к накачиванию Киева оружием вместо поставки касок

Германия перешла от поставок касок к накачиванию киевского режима смертоносным оружием, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Он напомнил о заявлениях коллег из Германии о неприятии идей поставок Киеву боевых самолётов, однако вместе с этим, отметил Нечаев, номенклатура поставляемых вооружений увеличивается.

«От поставок касок Берлин перешёл к накачиванию киевского режима современными смертоносными системами вооружений... Правительство Германии давно перешло все возможные «красные линии» в стремлении нанести России стратегическое поражение», — сказал он в интервью «Известиям».

8 апреля в Берлине несколько тысяч человек вышли на марш накануне католической Пасхи, протестуя против поставок оружия Украине.

4 апреля возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые прошла акция против поставок оружия ВС Украины.

В ней приняли участие около 50 человек.