WP утверждает, что британский самолёт-разведчик «почти сбили» над Чёрным морем в 2022 году

Американская газета The Washington Post утверждает, что британский самолёт-разведчик RC-135 Rivet Joint «почти сбили» над Чёрным морем осенью 2022 года.

«Российский истребитель почти сбил британский самолёт наблюдения в прошлом году», — утверждает издание со ссылкой на утёкший в сеть документ Пентагона.

Также в статье говорится, что этот инцидент «мог напрямую вовлечь» Соединённые Штаты и других членов НАТО в конфликт на Украине.

Газета пишет, что в октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе выступления в палате общин сообщал о перехвате RC-135 «в международном воздушном пространстве» над Чёрным морем. При этом он не заявлял, что самолёт был «близким к сбитию», утверждает издание.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты игнорируют тот факт, что после начала российской специальной военной операции прибрежные районы Чёрного моря имеют ограниченный статус для полётов.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.