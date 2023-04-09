Le Monde обвинила главу Евросовета Мишеля в больших тратах на зарубежные поездки

Французская газета Le Monde заявила о сильном росте трат главы Евросовета Шарля Мишеля на зарубежные поездки. В аппарате Мишеля объяснили излишние расходы активностью председателя Евросовета на фоне ситуации вокруг Украины.

В исследовании, проведённом редакцией Le Monde, говорится о значительном увеличении расходов Мишеля и о частом использовании им частных самолётов.

В статье говорится, что это дорого обходится и вредно для окружающей среды из-за углеродных выбросов.

Также в материале приводятся данные, согласно которым в бюджете на 2024 год траты на деятельность председателя Европейского совета, как ожидается, увеличатся на 27,5% — до €2,6 млн. Из этой суммы около €2 млн планируется направить на поездки Мишеля.

При этом в аппарате Мишеля утверждают, что рост расходов связан с возросшей внешнеполитической активностью ЕС на фоне украинского кризиса. Отмечается, что Мишель должен представлять ЕС и объяснять партнёрам «важность» санкций Евросоюза в отношении России.