Le Monde обвинила главу Евросовета Мишеля в больших тратах на зарубежные поездки

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Французская газета Le Monde заявила о сильном росте трат главы Евросовета Шарля Мишеля на зарубежные поездки. В аппарате Мишеля объяснили излишние расходы активностью председателя Евросовета на фоне ситуации вокруг Украины.
Le Monde обвинила главу Евросовета Мишеля в больших тратах на зарубежные поездки
  • AP
  • © Virginia Mayo

В исследовании, проведённом редакцией Le Monde, говорится о значительном увеличении расходов Мишеля и о частом использовании им частных самолётов.

В статье говорится, что это дорого обходится и вредно для окружающей среды из-за углеродных выбросов.

Также в материале приводятся данные, согласно которым в бюджете на 2024 год траты на деятельность председателя Европейского совета, как ожидается, увеличатся на 27,5% — до €2,6 млн. Из этой суммы около €2 млн планируется направить на поездки Мишеля.

При этом в аппарате Мишеля утверждают, что рост расходов связан с возросшей внешнеполитической активностью ЕС на фоне украинского кризиса. Отмечается, что Мишель должен представлять ЕС и объяснять партнёрам «важность» санкций Евросоюза в отношении России.

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