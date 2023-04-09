Express: отказ Байдена посетить коронацию Карла III станет ударом ножом в спину Британии

Британская газета Express пишет, что консервативные партии будут считать «ударом ножом в спину» Лондону тот факт, что американский лидер Джо Байден не посетит коронацию короля Великобритании Карла III.

В статье говорится, что Байден 11 апреля прилетит в Северную Ирландию по случаю годовщины Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец многолетнему вооружённому конфликту в регионе. При этом президент Соединённых Штатов отказался прилетать на церемонию коронации Карла III в мае.

Отмечается, что парламентарии от Консервативной партии недовольны таким решением Байдена и относятся к этому как к «удару ножом в спину» Лондону.

Члены британского парламента считают, что американский президент этим жестом пренебрёг отношениями с Великобританией.

Ранее в Белом доме сообщили, что США на коронации Карла III представит первая леди Джилл Байден, при этом президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует встретиться с королём позднее.