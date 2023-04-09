Express: отказ Байдена посетить коронацию Карла III станет ударом ножом в спину Британии
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В статье говорится, что Байден 11 апреля прилетит в Северную Ирландию по случаю годовщины Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец многолетнему вооружённому конфликту в регионе. При этом президент Соединённых Штатов отказался прилетать на церемонию коронации Карла III в мае.
Отмечается, что парламентарии от Консервативной партии недовольны таким решением Байдена и относятся к этому как к «удару ножом в спину» Лондону.
Члены британского парламента считают, что американский президент этим жестом пренебрёг отношениями с Великобританией.
Ранее в Белом доме сообщили, что США на коронации Карла III представит первая леди Джилл Байден, при этом президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует встретиться с королём позднее.