Express: отказ Байдена посетить коронацию Карла III станет ударом ножом в спину Британии

Короткая ссылка
Британская газета Express пишет, что консервативные партии будут считать «ударом ножом в спину» Лондону тот факт, что американский лидер Джо Байден не посетит коронацию короля Великобритании Карла III.
Express: отказ Байдена посетить коронацию Карла III станет ударом ножом в спину Британии
  • Gettyimages.ru

В статье говорится, что Байден 11 апреля прилетит в Северную Ирландию по случаю годовщины Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец многолетнему вооружённому конфликту в регионе. При этом президент Соединённых Штатов отказался прилетать на церемонию коронации Карла III в мае.

Отмечается, что парламентарии от Консервативной партии недовольны таким решением Байдена и относятся к этому как к «удару ножом в спину» Лондону.

Члены британского парламента считают, что американский президент этим жестом пренебрёг отношениями с Великобританией.

Ранее в Белом доме сообщили, что США на коронации Карла III представит первая леди Джилл Байден, при этом президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует встретиться с королём позднее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить