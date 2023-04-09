19FortyFive: США поставляют Украине оружие, созданное для противостояния России

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Обозреватель портала 19FortyFive Майя Карлин заявила, что Вашингтон в рамках поддержки киевского режима направил Украине танки, созданные «для третьей мировой войны с Россией».
19FortyFive: США поставляют Украине оружие, созданное для противостояния России
  • AP

По её словам, к концу 1950-х годов появились слухи о том, что СССР разрабатывает усовершенствованный танк, способный нести «высокоскоростную нарезную пушку».

«Чтобы не отставать от новых средних танков противника Т-54/Т-55, США начали работу над собственным прототипом XM60», — написала Карлин.

4 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведёт к эскалации конфликта.

Он отметил, что США и их союзники наращивают военную помощь Украине и в 2023 году намерены поставить Киеву свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США надеются отправить на Украину танки Abrams до конца года, однако обучение украинских военных их использованию до сих пор не началось.

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