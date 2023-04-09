Песков назвал подход Запада к Минским соглашениям игрой в напёрстки

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» назвал отношение западных стран к Минским соглашениям игрой в напёрстки.
Песков назвал подход Запада к Минским соглашениям игрой в напёрстки
  • РИА Новости

Фрагмент с заявлением Пескова Зарубин опубликовал в своём Tеlegram-канале.

«Это была с нами игра в напёрстки. Нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию», — подчеркнул Песков.

18 января российский лидер Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда заявил, что Россия сделала всё возможное для мирного урегулирования ситуации вокруг Донбасса, но её «водили за нос».

В феврале Песков сообщил, что Путин, в отличие от других членов «нормандской четвёрки», делал всё для реализации Минских соглашений.

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