Захарова: президент Украины Зеленский, планируя визит в Германию, потянулся к своим

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала публикации немецких СМИ о возможном визите украинского лидера Владимира Зеленского в Германию.
Захарова: президент Украины Зеленский, планируя визит в Германию, потянулся к своим
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«К своим потянулся. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия», — написала она в своём Telegram-канале.

В марте 2022 года бывший чешский президент Милош Земан решил наградить Зеленского высшей наградой республики — орденом Белого льва.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу нужно настраиваться на долгосрочную поддержку Украины.

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