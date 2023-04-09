Захарова: президент Украины Зеленский, планируя визит в Германию, потянулся к своим

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала публикации немецких СМИ о возможном визите украинского лидера Владимира Зеленского в Германию.

«К своим потянулся. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия», — написала она в своём Telegram-канале.

В марте 2022 года бывший чешский президент Милош Земан решил наградить Зеленского высшей наградой республики — орденом Белого льва.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу нужно настраиваться на долгосрочную поддержку Украины.