«Рёнхап»: КНДР в течение двух дней не выходит на связь по военной линии с Южной Кореей

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Северная Корея в течение двух дней не отвечает на звонки южнокорейских военных, также Пхеньян не выходит на связь по межкорейской линии связи. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

«Северная Корея не ответила на регулярные звонки между двумя сторонами утром и днём», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Пхеньян также не вышел на связь по военной и межкорейской связи в субботу, 8 апреля.

Представитель Южной Кореи заявил, что Сеул продолжит отслеживать ситуацию и не исключает технических проблем на северокорейской стороне.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытание стратегического подводного вооружения Haeil 2, способного нести ядерное оружие.

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