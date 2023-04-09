«Рёнхап»: КНДР в течение двух дней не выходит на связь по военной линии с Южной Кореей
«Северная Корея не ответила на регулярные звонки между двумя сторонами утром и днём», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Пхеньян также не вышел на связь по военной и межкорейской связи в субботу, 8 апреля.
Представитель Южной Кореи заявил, что Сеул продолжит отслеживать ситуацию и не исключает технических проблем на северокорейской стороне.
Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытание стратегического подводного вооружения Haeil 2, способного нести ядерное оружие.