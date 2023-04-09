Spiegel: в Гамбурге образовалось ядовитое облако дыма после крупного пожара на складах

В районе Ротенбургсорт в Гамбурге после крупного пожара появилось ядовитое облако дыма.

Об этом информирует издание Der Spiegel.

Отмечается, что горят два склада. Жителей района проинформировали, что они могут пострадать от дымовых газов и химических компонентов в воздухе.

Их призывают закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование.

Радиостанция NDR сообщает, что, по предварительным данным, речь идёт об утечке сероводорода.

27 марта жители Москвы засняли на видео кольцо чёрного дыма, которое образовалось в небе в районе ЖК «Спутник» в Строгино.

Уточняется, что перед его появлением произошёл хлопок.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на источник, подобное явление можно наблюдать в результате резко вырвавшегося из труб дыма: не развеявшись в атмосфере, он принимает форму кольца и дрейфует по небу.