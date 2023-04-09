Проживающие на Кипре украинцы столкнулись с большим количеством россиян на острове и вызвали недовольство местного населения и живущих там поляков. Об этом пишет автор польского портала Onet Петр Кашувара.

«Я знаю, что в Польше у вас такая же проблема с украинцами, как и у нас. Многие из них прибыли с марта прошлого года. Я не обязательно их фанатка», — сказала полька Катажина, проживающая на Кипре.

Кашувара отметил, что жители Кипра более позитивно относятся к русским, чем к украинцам.

Ранее основатель ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет заявил, что французы всё меньше одобряют помощь Киеву, поскольку Франция переживает серьёзный экономический кризис и сильный рост цен.