Onet: живущие на Кипре украинцы оказались в окружении россиян и вызвали недовольство поляков
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«Я знаю, что в Польше у вас такая же проблема с украинцами, как и у нас. Многие из них прибыли с марта прошлого года. Я не обязательно их фанатка», — сказала полька Катажина, проживающая на Кипре.
Кашувара отметил, что жители Кипра более позитивно относятся к русским, чем к украинцам.
Ранее основатель ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет заявил, что французы всё меньше одобряют помощь Киеву, поскольку Франция переживает серьёзный экономический кризис и сильный рост цен.