Onet: живущие на Кипре украинцы оказались в окружении россиян и вызвали недовольство поляков

Короткая ссылка
Проживающие на Кипре украинцы столкнулись с большим количеством россиян на острове и вызвали недовольство местного населения и живущих там поляков. Об этом пишет автор польского портала Onet Петр Кашувара.
Onet: живущие на Кипре украинцы оказались в окружении россиян и вызвали недовольство поляков
  • Gettyimages.ru

«Я знаю, что в Польше у вас такая же проблема с украинцами, как и у нас. Многие из них прибыли с марта прошлого года. Я не обязательно их фанатка», — сказала полька Катажина, проживающая на Кипре.

Кашувара отметил, что жители Кипра более позитивно относятся к русским, чем к украинцам.

Ранее основатель ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет заявил, что французы всё меньше одобряют помощь Киеву, поскольку Франция переживает серьёзный экономический кризис и сильный рост цен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить