Mail on Sunday: Карл III конфликтует с церковью Англии по вопросу коронации
Отмечается, что король настаивает на том, чтобы на церемонии присутствовали представители других религий.
«Монарху сказали, что его стремление к разнообразной церемонии, включая участие нехристиан, рискует столкнуться с многовековым каноническим правом, которое запрещает мусульманским, индуистским, еврейским и другим религиозным лидерам читать молитвы во время службы», — говорится в материале.
По данным газеты, из-за этого спора была отложена публикация регламента коронации.
В Букингемском дворце это отрицают.
Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.