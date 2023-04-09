Mail on Sunday: Карл III конфликтует с церковью Англии по вопросу коронации

Король Великобритании Карл III конфликтует с Церковью Англии по причине своего желания нарушить древнюю традицию церемонии коронации британских монархов, сообщает газета Mail on Sunday со ссылкой на источники.

Отмечается, что король настаивает на том, чтобы на церемонии присутствовали представители других религий.

«Монарху сказали, что его стремление к разнообразной церемонии, включая участие нехристиан, рискует столкнуться с многовековым каноническим правом, которое запрещает мусульманским, индуистским, еврейским и другим религиозным лидерам читать молитвы во время службы», — говорится в материале.

По данным газеты, из-за этого спора была отложена публикация регламента коронации.

В Букингемском дворце это отрицают.

Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.