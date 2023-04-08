Маккол: США не исключают отправки своих военных на Тайвань, если Китай нарушит статус-кво

Глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол заявил, что Соединённые Штаты Америки готовы будут рассмотреть вопрос отправки своих военных на Тайвань в случае «вторжения Китая».

«Думаю, если коммунистический Китай вторгнется на Тайвань, то, как я полагаю, если американский народ это поддержит, тогда то же самое сделает и конгресс», — сказал он в интервью Fox News.

Госдеп США ранее одобрил сделку по продаже Тайваню ракет для истребителей F-16 на сумму $619 млн.

Как заявили в китайском Минобороны, продажа США оружия Тайваню является грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Американский госсекретарь Энтони Блинкен, в свою очередь, отмечал, что администрация США считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

Согласно утверждениям Белого дома, политика США в отношении Тайваня заключается в том, чтобы проводить «эффективное сдерживание» возможной агрессии, а не её отражение.