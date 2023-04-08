«Киодо»: два истребителя F-16 США совершили экстренную посадку в аэропорту на юге Японии

Короткая ссылка
Два истребителя F-16 ВВС США совершили экстренную посадку в аэропорту Симодзисима в южной префектуре Окинава.
«Киодо»: два истребителя F-16 США совершили экстренную посадку в аэропорту на юге Японии
  • Gettyimages.ru
  • © CT757fan

Об этом информирует агентство «Киодо».

Японские военные сообщают, что у одного из истребителей возникли проблемы с двигателем в 60 км к югу от острова Мияко.

Отмечается, что пострадавших нет.

Задержек гражданских рейсов нет.

В данный момент на одном из истребителей военные США проводят ремонтные работы, сняв топливный бак.

17 марта сообщалось, что Воздушные силы самообороны Японии и ВВС США провели совместные учения с участием боевых самолётов из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить