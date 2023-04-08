«Киодо»: два истребителя F-16 США совершили экстренную посадку в аэропорту на юге Японии
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Об этом информирует агентство «Киодо».
Японские военные сообщают, что у одного из истребителей возникли проблемы с двигателем в 60 км к югу от острова Мияко.
Отмечается, что пострадавших нет.
Задержек гражданских рейсов нет.
В данный момент на одном из истребителей военные США проводят ремонтные работы, сняв топливный бак.
17 марта сообщалось, что Воздушные силы самообороны Японии и ВВС США провели совместные учения с участием боевых самолётов из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.