«Киодо»: два истребителя F-16 США совершили экстренную посадку в аэропорту на юге Японии

Два истребителя F-16 ВВС США совершили экстренную посадку в аэропорту Симодзисима в южной префектуре Окинава.

Об этом информирует агентство «Киодо».

Японские военные сообщают, что у одного из истребителей возникли проблемы с двигателем в 60 км к югу от острова Мияко.

Отмечается, что пострадавших нет.

Задержек гражданских рейсов нет.

В данный момент на одном из истребителей военные США проводят ремонтные работы, сняв топливный бак.

17 марта сообщалось, что Воздушные силы самообороны Японии и ВВС США провели совместные учения с участием боевых самолётов из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.