Вице-премьер Италии: Берлускони рассказал, что чувствует себя хорошо
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Об этом рассказал глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
«Я нахожусь в контакте с его семьёй, с (личным врачом. — RT) профессором Альберто Дзангрилло. Он (Берлускони) спокойно провёл ночь и говорит, что чувствует себя хорошо», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала SkyTg24.
5 апреля Берлускони госпитализировали в клинику San Raffaele в Милане.
Позднее стало известно, что Берлускони страдает серьёзным заболеванием крови. По данным газеты Corriere della Sera, он начал курс химиотерапии.