Вице-премьер Италии: Берлускони рассказал, что чувствует себя хорошо

Лидер партии «Вперёд, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони сообщил, что чувствует себя хорошо.

Об этом рассказал глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.

«Я нахожусь в контакте с его семьёй, с (личным врачом. — RT) профессором Альберто Дзангрилло. Он (Берлускони) спокойно провёл ночь и говорит, что чувствует себя хорошо», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала SkyTg24.

5 апреля Берлускони госпитализировали в клинику San Raffaele в Милане.

Позднее стало известно, что Берлускони страдает серьёзным заболеванием крови. По данным газеты Corriere della Sera, он начал курс химиотерапии.