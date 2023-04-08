В Минэкономики ФРГ призвали усилить таможенный контроль для предотвращения обхода санкций
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«Недопустимо, чтобы санкции обходили», — заявил Хабек в интервью газете Berliner Morgenpost.
Он отметил, что вопрос необходимо решать «гораздо более решительно и твёрдо».
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у ЕС уже «меньше аппетита» на санкции против России.
Также сообщалось, что Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений против стран Центральной Азии за якобы помощь России в обходе западных санкций.
Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик отметила, что Россия преодолела давление санкций Запада с помощью взвешенной и стабильной политики в сфере финансов и дипломатии в сфере торговли.