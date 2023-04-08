Премьер Италии выразила соболезнования в связи с гибелью итальянца при теракте в Тель-Авиве
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её заявление, которое опубликовал правительственный Дворец Киджи.
«Председатель совета министров Мелони выражает глубокое сочувствие семье погибшего, раненым и солидарность с государством Израиль в связи с подлым нападением», — говорится в сообщении.
Вечером 7 апреля полиция Израиля сообщила, что водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на набережной Тель-Авива, после чего был нейтрализован.
Позднее Служба скорой помощи Израиля в своих соцсетях заявляла, что погибший и все пострадавшие в результате теракта в Тель-Авиве являются туристами. Согласно полученной потом информации, погибший оказался гражданином Италии.