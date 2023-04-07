В Японии спрогнозировали число жертв при разных версиях применения ядерного оружия в Азии

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В Японии специалисты дали прогноз по числу жертв при различных вариантах возможного применения ядерного оружия в результате гипотетических конфликтов в Северо-Восточной Азии.
В Японии спрогнозировали число жертв при разных версиях применения ядерного оружия в Азии
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС, согласно докладу Исследовательского центра по ликвидации ядерного оружия, базирующегося в Нагасаки, рассматривается вариант превентивного удара США по ядерным объектам КНДР, а также по самому Пхеньяну с целью ликвидировать руководство страны.

В конфликт оказывается втянут Китай, удары наносятся по американским базам на территории США и японского острова Окинава.

По прогнозам, это привело бы к гибели 2,1 млн человек в течение нескольких месяцев.

Ещё один сценарий рассматривает обострение ситуации вокруг Тайваня. В таком случае Китай применяет ядерное оружие против американских баз в США, Японии, на Гуаме. США принимают ответные меры.

Как считают японские специалисты, могут погибнуть от 2,6 млн до 3,4 млн человек.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США согласны с позицией России о недопустимости возникновения ядерной войны.

До этого Москва и Пекин в совместном заявлении подчеркнули недопустимость развязывания ядерного конфликта, отметив, что в нём не может быть победителей.

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