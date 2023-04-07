Spiegel: бизнесмен из Австрии Вольф предложил Путину спасти российский автопром
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости со ссылкой на издание, Вольф представил инвестиционный проект для «спасения российского автопрома» стоимостью 60 млрд рублей.
Согласно предложению, на внутреннем российском рынке совместно с «ГАЗ» ежегодно планируется производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей марки «Волга».
Отмечается, что для этого планируется задействовать два завода, в частности завод Volkswagen в Калуге.
В конце марта сообщалось, что компания Volkswagen планирует подать заявку на одобрение российскими госорганами продажи активов в России.