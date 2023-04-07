Spiegel: бизнесмен из Австрии Вольф предложил Путину спасти российский автопром

Австрийский предприниматель Зигфрид Вольф хочет продолжить производство автомобилей в России. Как пишет Der Spiegel, в письме российскому лидеру Владимиру Путину он предложил сделку с VW.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на издание, Вольф представил инвестиционный проект для «спасения российского автопрома» стоимостью 60 млрд рублей.

Согласно предложению, на внутреннем российском рынке совместно с «ГАЗ» ежегодно планируется производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей марки «Волга».

Отмечается, что для этого планируется задействовать два завода, в частности завод Volkswagen в Калуге.

В конце марта сообщалось, что компания Volkswagen планирует подать заявку на одобрение российскими госорганами продажи активов в России.