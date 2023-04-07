Лавров объяснил свою фразу «ждать осталось недолго» в контексте отношений России и США

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил свою фразу «ждать осталось недолго», которую он употребил, говоря об отношениях России и Соединённых Штатов.
Лавров объяснил свою фразу «ждать осталось недолго» в контексте отношений России и США
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты ему задали вопрос, что означала данная фраза, после которой «вздрогнул мир». Лавров заметил, что «на это и был расчёт».

«Имел в виду, что всё равно правда восторжествует, в этом нет никаких сомнений», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. 

Ранее Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны.

При этом он отмечал, что в Москве не теряют надежды, что у «американцев проснётся разум и всё-таки диалог какой-то возобновится».

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