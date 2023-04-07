Лавров объяснил свою фразу «ждать осталось недолго» в контексте отношений России и США
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты ему задали вопрос, что означала данная фраза, после которой «вздрогнул мир». Лавров заметил, что «на это и был расчёт».
«Имел в виду, что всё равно правда восторжествует, в этом нет никаких сомнений», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны.
При этом он отмечал, что в Москве не теряют надежды, что у «американцев проснётся разум и всё-таки диалог какой-то возобновится».