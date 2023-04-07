Глава российского МИД Лавров: Россия не вмешивается в выборы в Турции
- РИА Новости
«Россия никогда не вмешивается ни во внутренние дела, ни даже в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний», — сказал Лавров на пресс-конференции.
При этом Лавров заявил, что Соединённые Штаты «громко, отчётливо и в связи с выборами, и без всяких выборов» указывают другим государствам, что им надо делать.
В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не хочет видеть со стороны других стран каких-либо попыток оказать влияние на избирательные процессы.
«И мы не видим подобных намерений со стороны России и никогда их не наблюдали», — подчеркнул он.
Ранее Haber 7 писал, что Соединённые Штаты планируют сделать так, чтобы президентом Турции стал «второй Зеленский», а сама страна взяла на себя роль условной Украины.
В марте оппозиция Турции заявляла, что в случае её победы на выборах Анкара напомнит России о своём членстве в Североатлантическом альянсе.