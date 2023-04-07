Глава российского МИД Лавров: Россия не вмешивается в выборы в Турции

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не вмешивается в президентские и парламентские выборы в Турции.
Глава российского МИД Лавров: Россия не вмешивается в выборы в Турции
  • РИА Новости

«Россия никогда не вмешивается ни во внутренние дела, ни даже в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний», — сказал Лавров на пресс-конференции.

При этом Лавров заявил, что Соединённые Штаты «громко, отчётливо и в связи с выборами, и без всяких выборов» указывают другим государствам, что им надо делать.

В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не хочет видеть со стороны других стран каких-либо попыток оказать влияние на избирательные процессы.

«И мы не видим подобных намерений со стороны России и никогда их не наблюдали», — подчеркнул он.

Ранее Haber 7 писал, что Соединённые Штаты планируют сделать так, чтобы президентом Турции стал «второй Зеленский», а сама страна взяла на себя роль условной Украины. 

В марте оппозиция Турции заявляла, что в случае её победы на выборах Анкара напомнит России о своём членстве в Североатлантическом альянсе.

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