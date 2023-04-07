Лавров — о возможной встрече с Блинкеном в ООН: от серьёзных предложений не отказываемся

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном во время своего визита в Нью-Йорк в конце апреля.

«Что касается предложения о встречи с Блинкеном в Нью-Йорке, ну, он (постпред России Василий Небензя. — RT) не просто же так, на ровном месте, это сказал. Его стали спрашивать, его «домогались»: «А вот будет Лавров с Блинкеном встречаться или не будет?» Ну, он и сказал, что если такая просьба поступит, мы её рассмотрим», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона никогда от серьёзных предложений о диалоге не отказывается.

Ранее Небензя не исключил встречу глав российского и американского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях ООН в случае поступления запроса от США.

В конце марта он также сообщил, что Лавров может посетить штаб-квартиру всемирной организации во время председательства России в Совбезе в апреле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить