Лавров — о возможной встрече с Блинкеном в ООН: от серьёзных предложений не отказываемся

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном во время своего визита в Нью-Йорк в конце апреля.

«Что касается предложения о встречи с Блинкеном в Нью-Йорке, ну, он (постпред России Василий Небензя. — RT) не просто же так, на ровном месте, это сказал. Его стали спрашивать, его «домогались»: «А вот будет Лавров с Блинкеном встречаться или не будет?» Ну, он и сказал, что если такая просьба поступит, мы её рассмотрим», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона никогда от серьёзных предложений о диалоге не отказывается.

Ранее Небензя не исключил встречу глав российского и американского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях ООН в случае поступления запроса от США.

В конце марта он также сообщил, что Лавров может посетить штаб-квартиру всемирной организации во время председательства России в Совбезе в апреле.