Обозреватель 19FortyFive: некомпетентность президента Байдена угрожает безопасности США
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Об этом пишет бывший лётчик-истребитель Военно-воздушных сил США Джон Венейбл в своей статье для 19FortyFive.
При этом, по словам Венейбла, ничто не указывает на то, что Белый дом извлёк уроки из своих провалов.
«От фиаско с выводом войск из Афганистана до неудачи с китайским шаром-шпионом — эта администрация не продемонстрировала ничего, кроме некомпетентности, и нет никаких признаков того, что она извлекла какие-либо уроки из этих стратегических промахов», — пишет Венейбл.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Ранее американский лидер Джо Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.
Он также заявил, что не намерен приносить извинения Китаю за своё решение сбить китайский аэростат.