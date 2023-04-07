Обозреватель 19FortyFive: некомпетентность президента Байдена угрожает безопасности США

Некомпетентность администрации американского президента Джо Байдена угрожает безопасности США, о чём наглядно свидетельствуют трагедия в районе аэропорта Кабула и китайский «шар-шпион» над территорией Соединённых Штатов.

Об этом пишет бывший лётчик-истребитель Военно-воздушных сил США Джон Венейбл в своей статье для 19FortyFive.

При этом, по словам Венейбла, ничто не указывает на то, что Белый дом извлёк уроки из своих провалов.

«От фиаско с выводом войск из Афганистана до неудачи с китайским шаром-шпионом — эта администрация не продемонстрировала ничего, кроме некомпетентности, и нет никаких признаков того, что она извлекла какие-либо уроки из этих стратегических промахов», — пишет Венейбл.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее американский лидер Джо Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.

Он также заявил, что не намерен приносить извинения Китаю за своё решение сбить китайский аэростат.