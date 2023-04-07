Глава Минобороны Кипра заявил о намерении обучать бойцов ВСУ разминированию

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Украинские специалисты будут обучаться на Кипре разминированию, первая группа ожидается в конце апреля.
Глава Минобороны Кипра заявил о намерении обучать бойцов ВСУ разминированию
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Об этом сообщил министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас.

«Кипр не участвует в военной части поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине, то есть не отправляет вооружения и запчасти для них... Со стороны Министерства обороны мы участвуем в обучении», — цитирует его РИА Новости.

Йоргаллос рассказал, что на Кипре уже находится около 20 тыс. беженцев.

27 марта стало известно, что украинские военнослужащие завершили обучение управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединённого Королевства на родину.

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