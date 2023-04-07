TAC: ЕС стал искусственной конструкцией из-за зависимости от США

Европа никогда не была целостной или свободной, а современный Евросоюз — это искусственная конструкция, пишет портал The American Conservative.

«Европа никогда не была целостной или свободной, а современный Евросоюз — это искусственная конструкция, которую поддерживают только американские мускулы. Без Америки нет ЕС», — говорится в материале обозревателя Сумантры Майтры.

По его словам, кризис на Украине показал, насколько бессилен Евросоюз как субъект.

Ранее обозреватели Макс Брегманн и София Беш заявили, что конфликт на Украине выявил слабость оборонной промышленности Европы и её зависимость от США.